Merel Maes springt naar 5e plaats op WK U20 met 1,84 meter

De 16-jarige Maes sprong foutloos op 1,75m, 1,80m en 1,84m. Daarna miste ze 3 keer op 1,87m. Haar persoonlijk record bedraagt 1,91m.

Het goud was voor de Russin Natalja Spiridonova, die als enige over 1,91m ging.

Merel Maes pakte eind juni zilver op het BK in Brussel met een sprong over 1,88m. Alleen Zita Goossens (1,90m) deed beter. Maes was er dit voorjaar ook bij op het EK indoor in Polen. Daar strandde ze in de kwalificaties met een sprong over 1,87m.

Haar PR leverde ze kort daarvoor op weg naar de Belgische indoortitel in Louvain-la-Neuve.

Drie jaar geleden ging België op het vorige WK U20 met twee medailles naar huis. Toen was er in Tampere, in Finland, goud voor Jonathan Sacoor op de 400 meter en brons voor Eliott Crestan op de 800 meter.