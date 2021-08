Heeft bokslegende Manny Pacquiao zijn laatste kamp verloren?

Manny Pacquiao (42) had zich al bijna twee jaar niet meer laten verleiden tot een gevecht, maar de Filipijnse veteraan wilde in Las Vegas zijn titel heroveren.

Het zinde hem niet dat zijn titel was afgenomen door de WBA wegens een te lange inactiviteit. Pacquiao had sinds juli 2019 namelijk niet meer gekampt.

Yordenis Ugas had slechts een heel korte voorbereidingstijd op het gevecht - hij werd opgevist door een blessure bij Errol Spence -, maar werd dankzij meer precisie door de jury uitgeroepen tot winnaar: 115-113, 116-112 en 116-112.

Na afloop gaf Pacquiao nog geen uitsluitsel over zijn toekomst. Er wordt verwacht dat de Filipijn, intussen senator in zijn land, zijn carrière definitief voor bekeken houdt.

"Ik weet het nog niet", vertelde hij na het gevecht. "Laat mij eerst een rustpauze inlassen en dan zal ik met mijn familie beslissen."

Er wordt overigens ook aangenomen dat Pacquiao later zal aankondigen dat hij een gooi doet naar het presidentschap op de Filipijnen.

Hij is met wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen, een unicum, een levende legende. 'Pac-Man' verloor voor de achtste keer in zijn carrière (tegen 62 zeges en twee onbesliste kampen).