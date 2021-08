Goalbalkapitein Bruno Vanhove klinkt ambitieus: "Kwartfinales zijn het doel"

Onze Belgische paralympiërs stromen één voor één toe in het olympisch dorp in Tokio. Onder hen ook Bruno Vanhove, kapitein van onze nationale goalbalmannen. Vanhove was er al in 2008 in Peking en in 2012 in Londen bij en heeft dus de nodige ervaring.



"Het is gelijkaardig aan hetgeen wat ik in Londen heb meegemaakt", klinkt het bij Vanhove. "Het grote verschil is dat er geen publiek, vrienden en familie aanwezig zijn. Maar voor de rest is het stramien heel gelijkaardig, dat voelt heel vertrouwd aan."



"Zo zonder publiek spelen zal wel een kleine impact op het spel hebben. Als er gescoord wordt en er is heel veel applaus, hoor je de bal niet meer. Dan hoor je niet meer wat er aan de overkant gebeurt en weet je moeilijk wat er gaat gebeuren. Dat is nu niet het geval."



"Maar langs de andere kant blijft het wel jammer dat er geen publiek bij kan zijn. Als paralympische sporter heb je weinig kansen om echt voor publiek te spelen. Maar het is verstaanbaar dat dat op dit moment niet mogelijk is."