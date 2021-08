Evenveel fratsen als flitsen: Radja Nainggolan zorgde al vaker voor commotie met uitschuivers

Radja en relletjes: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Amper een week nadat hij in Antwerp neerstreek, is de eerste uitschuiver van Nainggolan al een feit. Voorbeeldvoetballer op het veld, maar man met een handleiding ernaast. De goedhartige volksman was door zijn bourgondische levensstijl al meermaals het onderwerp van commotie. Een overzicht.

Roken bij de Duivels

Opschudding tijdens het EK 2016. In Italië duikt plots een filmpje op van dollende Rode Duivels op hun slaapkamer. Radja Nainggolan zwaait daarin vrolijk met een pakje sigaretten naar de camera. Een nationale discussie barst los.



Voor bondscoach Marc Wilmots is het evenwel geen thema "Ja, Radja rookt", klinkt het. "Als hij dat nodig heeft, ga ik hem niet tegenhouden. Ik ben er flexibel over. Het is zijn eigen lichaam en zo lang hij op het veld presteert, heb ik er geen probleem mee."

Crash met Ferrari

Een week nadat Nainggolan tekent bij de Italiaanse topclub Inter haalt hij opnieuw de voorpagina’s. Maar wel om een minder prettige reden: de middenvelder crasht met zijn peperdure Ferrari in de omgeving van Arezzo, Noord-Italië, door een klapband. Hij komt er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf, maar de reparatiewerken aan zijn bolide kosten wel 50.000 euro.

Veroordeeld voor rijden onder invloed na feestnacht

Geen overwinning voor België in het kwalificatieduel tegen Griekenland op 25 maart 2017. Toch beslist Nainggolan om na de wedstrijd nog een stapje in de wereld te zetten. Nadien blaast hij tijdens een alcoholcontrole positief. De toenmalige Rode Duivel probeert zich voor de rechtbank wel nog te verdedigen met een opmerkelijk verhaal: “We stonden stil met een lekke band toen we moesten blazen. Ik was even achter het stuur gaan zitten.” De rechter gaat niet mee in het verhaal. Nainggolan krijgt een rijverbod van een maand en een boete van 1600 euro.

Ophef op oudejaarsavond

Zijn nieuwe jaar kon niet slechter beginnen. Met een wild nieuwjaarsfeestje brengt Nainggolan zichzelf in 2018 opnieuw in de problemen. De Rode Duivel deelt via Instagram zelf een video waarop te zien is hoe hij bier drinkt, een sigaret rookt en veelvuldig vloekt.



Snel volgen excuses: "Het spijt me voor wat er vannacht is gebeurd. Iedereen weet dat ik graag bij vrienden ben en ervan hou om oudejaarsavond te vieren. Maar gisternacht ging ik erover: ik zag het als een speciale avond, waar je een beetje kunt overdrijven.”

Opgelicht voor 150.000 euro na casino-bezoek

Een duur bezoekje aan het casino. In 2018 dient Nainggolan een klacht in bij de Italiaanse politie nadat er plots 150.000 euro van zijn bankrekening is verdwenen. De middenvelder was het slachtoffer geworden van een georganiseerde dievenbende, die cheques dupliceert. Nainggolan had de cheque eigenlijk uitgeschreven aan een casino in Monaco om zijn schulden daar te vereffenen.



Laatkomer bij Inter

Eind december 2018 zet Inter Nainggolan op non-actief. In een korte mededeling laat de club weten dat de Belg gestraft wordt om "disciplinaire redenen". Meer uitleg geeft de club niet, maar Nainggolan zou meermaals te laat gearriveerd zijn op training.

Geen maatjes met Martinez

Het zijn nooit gelijkgezinden geweest. Van bij zijn aanstelling was Nainggolan een issue voor bondscoach Roberto Martinez. De problemen beginnen in 2016 wanneer de middenvelder geblesseerd afhaakt voor de interland tegen Bosnië. Maar op dezelfde avond werkt hij een wedstrijd af bij de beloften van AS Roma - Martinez valt compleet uit de lucht. Na enkele niet-selecties keert Nainggolan terug bij de Duivels. Maar niet voor lang. De middenvelder komt één minuut te laat bij de tactische bespreking voor de match tegen Estland. Hij komt niet van de bank en wordt een tijdlang niet meer geselecteerd. Na zijn niet-selectie voor het WK in Rusland neemt Nainggolan definitief afscheid van de nationale ploeg. Nadien haalt hij nog meermaals uit naar de bondscoach in interviews. "Martinez is me wel nog komen opzoeken in Rome om mij wat meer uitleg te geven. Maar ik moest het wel eerst tien keer zélf vragen vooraleer hij naar daar durfde te komen. Hij had geen eigen persoonlijkheid, snap je?"