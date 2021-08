En dat er geknald werd: alle goals van speeldag 5 in de Jupiler Pro League

Op speeldag 5 in onze vaderlandse competitie werd er het voorbije weekend 24 keer gescoord. En dat in maar 7 matchen, want 2 duels werden uitgesteld met het oog op Europees midweekvoetbal. Wil je de goals in de wedstrijd van je favoriete ploeg bekijken? Of allemaal? Wij zetten ze hieronder voor jou op een rijtje.