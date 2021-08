STVV-coach Hollerbach: "Waarom ik Caufriez voorin zet? Omdat ik niemand anders heb"

Het was een opvallende vervanging in minuut 65. STVV-coach Bernd Hollerbach haalde aanvaller Aboubakary Koita naar de kant en zette Maximiliano Caufriez - normaal een flankverdediger - op zijn plaats.

"Waarom ik Caufriez in de aanval zette? Ik heb gewoon geen enkele aanvaller", haalde Hollerbach na afloop de schouders op, gevraagd naar zijn intenties. "Hij heeft lengte en ik hoopte dat hij misschien nog eens op de juiste plaats kon staan. Elke wedstrijd is nu gewoon heel belangrijk voor ons. Ik hoop dat er nog kwaliteit bijkomt, anders zal het heel moeilijk worden."

Yuma Suzuki, vorig jaar de aanvalsleider van STVV, nam plaats in de tribune omdat hij aast op een transfer. Hollerbach zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg een scheve situatie niet wist om te keren.

"Je komt in de eerste minuut op achterstand en dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan", aldus Hollerbach. "We hebben alles gegeven en ook kansen gehad, maar het was niet genoeg om langszij te komen."

Na afloop namen de supporters van STVV het bestuur op de korrel, nadat ze dat eerder deze zomer ook al een keer deden. Toen kwam er een overlegmoment tussen de Japanse aandeelhouders en de fans. Daarin verklaarde het bestuur het uitblijven van transfers door te wijzen naar de moeilijke financiële situatie waarin de club zich bevindt.