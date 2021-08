Onfortuinlijke Alejandro Valverde is geopereerd aan zijn sleutelbeen

Movistar, het team van Valverde, maakte bekend dat de ingreep zonder complicaties uitgevoerd werd in het ziekenhuis van Murcia. Hoelang Valverde uit zal zijn is nog niet duidelijk.





Valverde moest vrijdag op 35 kilometer van de finish opgeven. De Spanjaard was niet veel eerder stevig onderuit gegaan in een bocht. Hij kon een slippertje niet meer corrigeren.



De oud-wereldkampioen probeerde nog even door te gaan, maar moest uiteindelijk in tranen opgeven. Enkele uren later bleek een gebroken sleutelbeen het harde verdict.

Valverde is de laatste Spaanse winnaar van de Ronde van Spanje. Hij was bezig aan zijn 15e Vuelta. Op zijn 41e is hij mogelijks ook bezig aan zijn laatste seizoen. Zijn blessure zou zo een vervroegd einde van zijn carrière kunnen betekenen.