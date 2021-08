Nafi Thiam geeft forfait op DL-meeting in Eugene met nekblessure

Het zou in Eugene de eerste wedstrijd worden van Thiam na haar olympische titel op de zevenkamp in Tokio. Ze moest drie vluchten nemen om vanuit Brussel in Eugene te geraken, maar dat is dus allemaal voor niets geweest. Een nekblessure strooit roet in het eten.



"Sinds vrijdag zit ik met een nekprobleem", reageerde Thiam in een korte persmededeling. "Ik heb nog geprobeerd omdat ik absoluut wilde springen hier, maar in de opwarming ging het echt niet. Ik wilde niet het risico lopen om het nog erger te maken."

Of de Memorial Van Damme op 3 september in het gedrang komt, waar Thiam ook het hoogspringen zou afwerken, is nog onduidelijk.