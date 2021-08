Luca Guercilena zet stap opzij bij Trek om te vechten tegen kanker

Luca Guercilena begon zijn carrière in het wielrennen bij Mapei en later Quick-Step, waar hij de vertrouwensman was van onder meer Paolo Bettini. Toen Johan Bruyneel in 2013 uit de wielerwereld werd verdreven, nam de Italiaan de boel over bij Radioshack, waaruit later de Trek-ploeg ontstond.

Met die ploeg vierde Guercilena de voorbije grote successen, onder meer met Fabian Cancellara en dit jaar nog Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo.

Maar nu moet Guercilena even de pauzeknop indrukken voor een behandeling voor lymfenklierkanker. "Hier moet nu even al mijn energie en de warmte van mijn familie en vrienden naartoe gaan", legt de 48-jarige manager uit.

"Dit zal wat tijd kosten, maar ik ben ervan overtuigd dat het team in goeie handen is tot ik terug ben."