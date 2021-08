KV Oostende laakt VAR: "We kijken nu al uit naar babbeltje Frank De Bleeckere"

KV Oostende heeft de nederlaag tegen Standard nog niet verteerd en klaagt in een statement de werking van de VAR aan. "Er heerst (te) grote willekeur in beslissingen. Ofwel uit onkunde, ofwel moedwillig."

Na de eerste speeldag trok AA Gent al eens aan de oren van de VAR, nu komt ook KV Oostende met een statement op de proppen. Dat het doelpunt van Amallah niet werd afgekeurd door de videoscheidsrechter, wordt aan de kust met onbegrip onthaald. "De wedstrijd werd beslist door een zeer discutabele beslissing", schrijft KV Oostende. "Amallah stond hoogstwaarschijnlijk met een voet én zijn bovenlichaam buitenspel." "Drie minuten na de goal(!) wordt het doelpunt toch goedgekeurd, zonder dat er een VAR-lijn in beeld wordt gebacht. Omdat de bal in de lucht was, zou dit technisch niet mogelijk zijn?"

De term Clear and Obvious Error wordt te pas en te onpas gebruikt om de beslissingen van de scheidsrechters goed te praten.

"Bedenking 1: Waarom hebben we een VAR-systeem? Toch om bij dergelijke fases zwart op wit te kunnen aantonen of het al of niet buitenspel is? We zagen dit op het EK toch niet gebeuren in pakweg de finale tussen Italië en Engeland." "Bedenking 2: Als de VAR dan niet werkt, waarom gaat scheidsrechter Visser dan niet zelf eens naar het scherm kijken? Dan zou hij op basis van de beelden die er wél zijn, toch kunnen oordelen dat dit meer dan waarschijnlijk buitenspel is?" "Maar dat mag dan wellicht weer niet omdat het geen ‘Clear and Obvious Error’ betreft. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt om de beslissingen van de scheidsrechters goed te praten. We kijken nu alweer uit naar het babbeltje van Frank De Bleeckere van het Referee Department op maandag …"

"VAR-systeem wordt niet correct toegepast"