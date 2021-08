Geen geld, geen bondscoach: Peseiro stapt net voor WK-voorronde op bij Venezuela

De Portugees, die onder meer aan het roer stond bij Sporting, FC Porto en Braga, moest Venezuela voor het eerst naar het WK loodsen. Maar 2 weken voor enkele cruciale kwalificatiewedstrijden stapt hij op.

"Gisteren kregen we een ontslagbrief van de bondscoach omdat hij en zijn stafleden niet waren betaald", zegt Jorge Gimenez, voorzitter van de Venezolaanse voetbalbond.

"We hebben duidelijk gemaakt dat we zijn ontslag moeilijk konden aanvaarden met de belangrijke matchen in het vooruitzicht. Hij vroeg wat bedenktijd, maar liet ons vandaag weten dat hij heeft besloten om niet verder te gaan."

Venezuela is het enige Zuid-Amerikaanse land dat nog nooit op het WK stond. Na 6 wedstrijden staat het voorlaatste in een poule van 10 landen. Alleen de vier beste teams kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK in Qatar in 2022. De nummer 5 maakt nog kans via play-offs.

Op 2 september wacht Venezuela een zware opdracht tegen Argentinië. Daarna volgen nog duels tegen Peru op 5 september en Paraguay op 9 september.