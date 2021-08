De debuutmatchen van Lukaku: meestal doelpunten, maar ook drama's

Anderlecht: joker in de titelmatch

Meteen voor de leeuwen gegooid. Romelu Lukaku is amper 16 jaar en 11 dagen oud wanneer Ariël Jacobs hem als joker uit zijn mouw schudt in de testmatchen tegen Standard. In de return staat Anderlecht 1-0 achter. In minuut 64 komt Lukaku in de plaats van... - het zou een mooie quizvraag zijn - Víctor Bernárdez. De tiener laat zich vrijwel meteen opmerken met een snedige schaar waarmee hij Mulemo in de wind zet. Lukaku kan de scheve situatie evenwel niet helpen omkeren. Standard viert de titel, het debuut van een toekomstige wereldspits passeert nagenoeg geruisloos in het Luikse feest.

Rode Duivels: meteen nummer 9

Als teken van vertrouwen kon het tellen. Op 3 maart 2010 laat bondscoach Dick Advocaat een piepjonge Romelu Lukaku met rugnummer 9 debuteren bij de Rode Duivels. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië trekt de spits voor het eerst het shirt van de nationale ploeg aan. De 16-jarige aanvaller laat zich daarin niet van de wijs brengen door ervaren verdedigers als Simunic, Corluka en Lovren. Scoren lukt evenwel niet. Na 75 minuten wordt Lukaku vervangen door Jonathan Blondel. Zijn eerste goal (van velen) zou 8 maanden later volgen tegen Rusland.

Chelsea (1): idool afgevoerd

Zijn kinderdroom ging in vervulling. Op 27 augustus 2011 debuteert Lukaku voor Chelsea tegen Norwich met een invalbeurt van 20 minuten. Hij vervangt Fernando Torres. En niet zijn grote idool Didier Drogba. Want ondanks de zege en het debuut van Lukaku hangt er toch een donkere schaduw over Stamford Bridge die middag. Drogba moet na een zware botsing met Ruddy, de bezoekende keeper, afgevoerd worden. Hij krijgt een enorme tik tegen de slaap, is meteen buiten bewustzijn en komt snoeihard op het gras terecht. Lukaku ziet vanaf de bank hoe zijn voorbeeld afgevoerd wordt met een zuurstofmasker.

West Brom: felicitaties van Kompany na goal

9 minuten. Meer heeft Romelu Lukaku niet nodig om zijn eerste doelpunt voor West Brom te scoren. De spits laat zich tijdens zijn invalbeurt tegen Liverpool meteen opmerken met, naast een treffer, ook enkele mooie acties. West Brom wint die middag met 3-0 van de Engelse topclub. Vincent Kompany, toen kapitein van de Rode Duivels, feliciteert Lukaku achteraf op Twitter. "Proficiat aan Romelu Lukaku, twee goals in drie dagen! (hij scoorde eerder ook in een interland, red.) Maar probeer verder te werken en hou je beide voeten op de grond."



Chelsea (2): litteken voor het leven

Ontroostbaar was hij. Romelu Lukaku maakt zijn rentree bij Chelsea in de Europese Supercup tegen Bayern München, maar de zinderende partij kent een einde in mineur voor de spits. In de strafschoppenserie trapt Lukaku - ingevallen tijdens de verlengingen - de tiende en beslissende elfmeter op Neuer. Achteraf steekt onder meer Didier Drogba zijn maatje een hart onder de riem: "Alleen zij die nooit een penalty nemen zullen er nooit een missen, en jij was sterk genoeg om het te doen." Toch zal het moment voor altijd een litteken blijven bij Lukaku, die ook een transferverzoek indient bij de Blues.

Everton: held zonder herinnering

Een droomnamiddag, maar of hij het zelf nog helemaal weet? Romelu Lukaku debuteert voor Everton in een memorabel duel tegen West Ham. Het staat 2-2 wanneer de Rode Duivel in minuut 85 een voorzet van Kevin Mirallas staalhard tegen de netten kopt. De winnende treffer.



Alleen: Lukaku botst in het kopduel ook staalhard tegen de verdediger. Hij viert niet, maar blijft roerloos liggen. "Ik wist niet dat ik gescoord had", vertelt Lukaku na afloop. "Ik was volledig van de wereld. Het eerste wat ik vroeg aan de dokter was wie er gescoord had, hij antwoordde dat ik het was."

Bekijk hieronder het moment na 1 minuut 40

Manchester United: misser en treffer

Beste vrienden met de Europese Supercup zal Lukaku nooit worden. Tegen Real Madrid maakt hij in Skopje zijn eerste opwachting voor Manchester United. Een avond van plusjes en minnetjes. De Koninklijke blijkt namelijk een maatje te groot voor United. Het komt 2-0 voor via goals van Casemiro en Isco. Lukaku laat in eerste instantie de aansluitingstreffer liggen door een rebound over het doel van Keylor Navas te jagen - de reacties op Twitter volgen snel. Maar Lukaku legt meteen iedereen het zwijgen op door alsnog te scoren bij zijn eerste optreden voor de Reds. Bij een schot van Matic staat hij op de juiste plek om de rebound binnen te prikken. 5 dagen later zou Lukaku meteen Old Trafford veroveren. Bij zijn competitiedebuut schiet de Rode Duivel twee keer raak tegen West Ham.

Inter: toegezongen na zoveelste trefzekere debuut