Andreas Pereira gaat zijn roots opzoeken met uitleenbeurt bij Flamengo

Andreas Pereira speelt al sinds 2012 voor Manchester United, maar zich echt opwerken tot basisspeler is hem nog niet gelukt. De voorbije jaren werd hij dan ook steevast verhuurd, aan achtereenvolgens Granada, Valencia en Lazio.

Nu komt daar dus Flamengo bij. Pereira speelde, op matchen voor de nationale ploeg na, nog nooit in Brazilië. Hij werd als zoon van ex-prof Marcos Pereira (o.a. STVV) immers in België geboren.

Pereira treedt bij Flamengo in de voetsporen van onder meer Bebeto, Romario en Ronaldinho. Het team in rood en zwart speelt bovendien in het mythische Maracana-stadion.