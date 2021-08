3 kadoosjes voor olympisch zilver: 1 met autosleutel, 1 met huissleutel en 1 met 50.000 dollar

Polina Goerjeva schreef olympische geschiedenis voor Turkmenistan, toen ze in het gewichtheffen in de klasse tot 59 kilogram de zilveren medaille veroverde, de eerste voor haar land sinds de onafhankelijkheid in 1991.

Vandaag werd Goerjeva voor die prestatie gehuldigd in hoofdstad Asjchabad. De 21-jarige gewichthefster kreeg 3 doosjes overhandigd. In eentje zat de sleutel van een peperdure Lexus, in het tweede de sleutels van een appartement met 3 verdiepingen en in het derde een pakketje van 50.000 dollar (het gemiddelde maandloon in Turkmenistan is 1.500 dollar).

Bovenop die vorstelijke cadeaus mag Goerjeva zich ook wentelen in een heldenstatus in haar land, dat 6 miljoen inwoners telt en dat financieel vooral afhankelijk is van de gasreserves.