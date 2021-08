Rafael Nadal is uitgetennist voor 2021: hij mist ook US Open door voetblessure

Begin deze maand kwam Nadal voor het eerst sinds zijn verloren halve finale in Roland Garros tegen Novak Djokovic weer in actie. De 3e ronde in Washington was het eindpunt.

Daarna meldde de 20-voudige grandslamwinnaar zich af voor Cincinnati en vandaag ook voor de rest van het seizoen. Geen US Open dus voor hem.

Nadal speelde maar 7 toernooien dit jaar. Hij liet ook Wimbledon en de Olympische Spelen aan zich voorbijgaan.

In een boodschap op zijn sociale media legt Nadal uit dat zijn voet hem veel last berokkent. "Eerlijk gezegd zie ik al een jaar veel meer af van mijn voet dan goed is. Ik heb tijd nodig om een oplossing te vinden voor dit probleem, of tenminste een verbetering, zodat ik opties heb voor de komende jaren."

Nadal gelooft in een herstel en belooft "zo hard als hij kan te werken".

De Spanjaard is niet de eerste topper die vroegtijdig zijn seizoen beëindigt. Ook Roger Federer en Dominic Thiem lieten al weten pas in 2022 terug te keren.