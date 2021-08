Pedri krijgt na 75 duels eindelijk rust: "Minstens twee weken vakantie"

Pedri kreeg afgelopen seizoen nauwelijks tijd om op adem te komen. Na de Spaanse competitie volgden vrijwel meteen het EK en de Olympische Spelen met Spanje, goed voor 73 wedstrijden in één seizoen.

Ondertussen is het nieuwe seizoen van La Liga weer begonnen, maar voor Pedri breekt er een rustperiode aan. Na het duel tegen Athletic Bilbao op de 2e speeldag krijgt hij minstens twee weken vakantie.

"Hij heeft zeker twee weken rust nodig", beseft ook coach Ronald Koeman. "We willen vermijden dat hij in november of oktober out is." De Nederlander kan voorlopig ook niet rekenen op Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Sergio Aguëro. Frenkie de Jong en Piqué zijn hersteld van kleine kwaaltjes.