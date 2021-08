Medvedev plaatst zich vlot voor halve finales op ATP Cincinnati

Om een plaats in de finale van het hardcourttoernooi in Ohio moet Medvedev voorbij zijn landgenoot Andrei Roebljov (ATP-7), die de Fransman Benoit Paire (ATP-50) in drie sets (6-2, 3-6, 6-3) versloeg.



Medvedev schreef het toernooi in 2019 al eens op zijn palmares. Toen haalde hij het in een finale tegen David Goffin (7-6(3), 6-4).



In de andere kwartfinales van neemt de Griek Stefanos Tstsipas (ATP-3) het op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-17) en staat de Noor Casper Ruud (ATP-11) tegenover de Duitser Alexander Zverev (ATP-5), de olympische kampioen.