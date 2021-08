Lukaku is klaar om te debuteren, De Bruyne blijft een twijfelgeval

Romelu Lukaku heeft zijn verplichte quarantaine erop zitten en kon een eerste week meetrainen bij Chelsea. De recordaankoop wordt dan ook verwacht zondag te debuteren, misschien zelfs vanaf de aftrap.

"Het was wel een zware trainingsweek voor hem, omdat hij in de groep zat met de jongens die pas later aan het seizoen zijn begonnen", legt Chelsea-coach Tuchel uit.

"Vandaag was het een iets lichtere training en dan is er morgen nog een belangrijke. Maar we hopen hem zondag op het veld te zien. Het ziet er goed uit."

Minder goed ziet het eruit voor Kevin De Bruyne, die nog niet helemaal hersteld is van zijn enkelblessure. Tegen Tottenham viel hij in, maar dat volstond niet om de nederlaag af te wenden.

"Kevin heeft vandaag niet kunnen meetrainen", is City-coach Guardiola somber gestemd. "We kijken morgen of hij zal kunnen spelen." De tijd dringt wel, want de match tegen Norwich is zaterdag al om 16 uur.