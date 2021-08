KVO-coach Blessin hekelt VAR na nederlaag: "Je moet echt blind zijn om dit niet te zien"

Bij het doelpunt van Amallah wees de eerste herhaling duidelijk op buitenspel. Toch besloot de VAR na een eeuwigheid het doelpunt toch goed te keuren. Een beslissing die veel stof deed opwaaien. Zeker omdat de buitenspellijn door een 'technische storing' niet getoond kon worden.

Na afloop van de partij was KVO-coach Alexander Blessin dan ook niet te spreken over de beslissing van de scheidsrechter. "We hebben een VAR en een scheidsrechter. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Ik heb al gehoord dat het duidelijk buitenspel was."



"De scheidsrechter wacht 3 minuten en kijkt gewoon wat rond", ging de teleurgestelde Duitser verder. "Dit is echt een grote fout. Er moet een lijn getrokken worden en dat is niet gebeurd. De VAR maakt hier zeker geen goede beurt."



"Ik ben echt gefrustreerd, want dit was '0-0-wedstrijd'. Beide ploegen hadden goede kansen. 1 punt hier zou goed geweest zijn, maar als je op deze manier verliest, is dat frustrerend. Waarom hebben we anders een VAR? Je moet echt blind zijn als je dit niet ziet", sloot de KVO-coach af.