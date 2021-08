Inter-coach: "We hebben nog geprobeerd om Lukaku te overtuigen"

Romelu Lukaku kwam, zag en overwon in Milaan. Maar na 2 seizoenen, en 1 Scudetto in de voetbalzak, ruilt de spits de Serie A weer in voor de Premier League. En dat voor een prijskaartje van 115 miljoen euro. Geld dat meer dan welkom is bij Inter.





"We hebben geprobeerd om hem te overtuigen, maar hij was heel oprecht", vertelde Simone Inzaghi op zijn perspraatje voor het duel tussen Inter en Genoa van morgen.

"Ik waardeerde zijn oprechtheid en begreep meteen waarom hij zo geliefd is in zijn omgeving. Hij is een buitengewone speler en een geweldige jongen die me vertelde dat Chelsea zijn droom was en dat hij zijn keuze had gemaakt. We probeerden nog met hem te praten, maar uiteindelijk zal er een andere speler komen om het verlies te dekken."