Ex-verdediger Oguchi Onyewu krijgt bestuursfunctie bij 1B-club Virton

Drie jaar na zijn afscheid van het profvoetbal keert Oguchi Onyewu terug naar de Belgische competitie, maar nu in een bestuursfunctie. Bij Virton krijgt de Amerikaan als secretaris-generaal de administratie van de 1B-club in handen. Hij zal ook de jeugdopleiding onder handen nemen.

Onyewu haalde zijn mooiste successen in België bij Standard. De verdediger hielp de Luikse club aan twee landstitels. Daarna volgden nog avonturen bij Newcastle United (2007), AC Milan (2009-2011), FC Twente (2011), Sporting Lissabon (2011-2012), Malaga (2012-2013), QPR (2013-2014), Sheffield Wednesday (2014), Charlton Athletic (2014-2015) en Philadelphia Union (2017).

In de VS timmerde Onyewu aan zijn toekomst na het profvoetbal. Hij studeerde er International Business Administration, stond er aan het hoofd van de voetbalacademies en was even sportief directeur bij Orlando City B.

Nu brengt hij zijn "lange en rijke voetbalervaring naar Virton", klinkt het bij de club. "Guchi houdt van een uitdaging. Daarom heeft hij zijn professionele toekomst verbonden met Virton."