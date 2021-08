Duizenden fans besmet met coronavirus tijdens EK-finale in Londen

2.295 fans in en rond het Wembleystadion zouden tijdens de halve finales en finale op 7 en 11 juli, het virus enorm hebben verspreid. 3.404 mensen raakten besmet.



Fans moesten een coronavirustest afleggen om toegang te krijgen tot Wembley. Het systeem vertrouwde erop dat de mensen zelf zouden meldden of hun uitslag al dan niet negatief was.



De finale tussen Engeland en Italië verliep enorm chaotisch. Duizenden mensen kwamen zonder ticket het stadion binnen en er waren ook verschillende gewelddadige confrontaties tussen fans.

De Britse regering lag onder vuur omdat zij toelieten dat 60.000 fans het stadion mochten betreden op het hoogtepunt van het aantal besmettingen in het land. Na de bekendmaking van de cijfers riepen ambtenaren het publiek op waakzaam te blijven en zich te laten vaccineren.



"We hebben al aangetoond dat we massale sport- en culturele evenementen veilig kunnen herintroduceren, maar het is belangrijk dat mensen voorzichtig blijven wanneer ze zich in heel drukke omgevingen bevinden," zei minister van Cultuur Oliver Dowden.



Het ministerie van Sport kon niet zeggen hoeveel mensen besmet waren geraakt in het stadion en hoeveel bij de massaal toegestroomde fans erbuiten. De evenementen "trokken grote aantallen mensen zonder kaartje naar de omgeving van het Wembley Stadium, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen tot de verhoogde besmettingscijfers", aldus een verklaring van de regering.