Drievoudig paralympisch kampioene Michèle George: "Paard en ik zijn in vorm"

Michèle George en Rainman, dat was zowel op de Spelen van Londen als Rio een gouden combinatie in de paradressuur. Nu trekt ze met haar nieuwe paard Best of 8 met iets bescheidener ambities naar Tokio.

"Ik wil vooraf niet spreken over een medaille", zegt George. "Ik heb dat ook bij de vorige Spelen nooit gedaan. Ik ben een ongelooflijk competitiebeest, maar ik focus mij op de voorbereidingen. Die zijn het belangrijkste en verlopen goed."

"Het wordt voor mij een speciale olympiade, want het zal mijn eerste zijn zonder Rainman. We hebben samen de wereld rondgereisd. Rainman heeft mij uit mijn rolstoel gehaald."

"Ik werk sinds het EK van 2019 met Best of 8. Het is een fantastisch paard, een beetje te vergelijken met Rainman. We pakten brons op dat EK en konden sindsdien nog enkele goede resultaten voorleggen. Door het uitstel van de Spelen met een jaar hebben we nog iets meer kunnen trainen. Alles voelt goed aan. Zowel het paard als ikzelf zijn in vorm. We gaan er vol voor gaan."