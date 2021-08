Dag na zijn tweelingbroer wint ook Tobias Johannessen in Toekomstronde

De beloften kregen een glooiende, maar vrij korte rit voorgeschoteld, waarbij het venijn in de staart zat met de aankomst op de Grand Colombier, een klim buiten categorie van 15,4 km aan 7,8%.

Tobias Halland Johannessen sprong weg uit het groepje met de favorieten op 7 kilometer en raapte de laatste overblijver van de vroege vlucht op, de Fransman Alex Baudin. Hij soleerde met een minuut naar de zege voor de Italiaan Filippo Zana.

Donderdag won tweelingbroer Anders Halland Johannessen nog de etappe, toen al voor Tobias. Het is al de vierde zege voor het Noorse team in de Ronde van de Toekomst, nadat Søren Waerenskjold de proloog en de eerste etappe had gewonnen.