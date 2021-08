Clement blij met aanwinsten: "En als Lang vertrekt, zal het voor véél geld zijn"

Owen Otasowie van Wolverhampton is de derde zomertransfer voor Club Brugge. "Owen is een atletische middenvelder, die als verdedigende middenvelder heeft gespeeld, maar ook hoger of centraal achterin kan worden ingezet."

"Otasowie heeft het potentieel om op verschillende posities te spelen. En hij heeft nog veel progressiemarge. Of we zo'n type speler nog nodig hadden? Op het middenveld heeft alleen Eder Balanta een gelijkaardig profiel, dus het is interessant om een extra optie te hebben. Zeker om op drie fronten te strijden."

Dat een speler uit de Premier League voor Club Brugge kiest, is ook opvallend. "Hij had ook nog maar 6 wedstrijden in Engeland gespeeld, geen 200. Maar we konden hem overtuigen met ons project. Club Brugge krijg meer en meer aanzien in het buitenland."

"Bovendien spreken de verhalen van Krépin Diatta en Odilon Kossounou jongeren aan. Club wil investeren in jonge spelers en hen ook kansen geven."