Belgian Cats botsen op Duitsland, Bosnië en Noord-Macedonië op weg naar EK

Met brons op het EK 2017 in Praag, een vijfde plek op het EK 2019 in Belgrado en opnieuw brons in juni in Valencia willen de Belgian Cats een 4e keer op rij schitteren op het Europees kampioenschap in 2023 in Slovenië en Israël.

De Belgian Cats waren bij de loting een van de vijf reekshoofden en ontweken zo de moeilijkste tegenstanders in de voorronde. Met Bosnië-Herzegovina (FIBA 27), Duitsland (FIBA 40) en Noord-Macedonië (FIBA 79) is het parcours naar het EK haalbaar voor de Cats. De Cats verloren op het voorbije EK wel tegen Bosnië in de poulefase.

De tien groepswinnaars en de vier beste tweedes stoten samen met gastlanden Slovenië en Israël door naar het hoofdtoernooi. De kwalificatiewedstrijden worden in drie periodes afgewerkt: in november van dit jaar, in november 2022 en in februari 2023.

De Belgian Cats stonden deze zomer voor het eerst ook op de Olympische Spelen, waar ze na een thriller werden uitgeschakeld door gastland Japan in de kwartfinales.



Dankzij hun derde plaats op het EK 2021 mogen de Belgische basketbalvrouwen ook deelnemen aan een kwalificatietoernooi in februari voor het WK van 2022 in Australië.