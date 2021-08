Barguil steekt eindzege in Limousin op zak, laatste etappe voor Fetter

Het werd een knotsgekke apotheose in de Tour du Limousin. Erik Fetter muisde er net voor de rode vod vanonder in de kopgroep en zo kon de 21-jarige Hongaar zijn handen in de lucht steken. Vincenzo Albanese, zijn ploegmakker bij EOLO-Kometa, won ook de spurt van een aanstormend pelotonnetje voor de 2e plaats.

En dan was het kijken naar het algemene klassement. Dorian Godon ontplofte helemaal in het slot zodat de gele trui op de laatste rit nog van schouders verwisselde. Warren Barguil was de man die de eindzege op zak mocht steken. Barguil (Arkéa Samsic) startte vanochtend met een achterstand van 14 seconden op Godon, maar maakte dat dus ruimschoots goed.

Barguil eindigde wel in dezelfde tijd als Franck Bonnamour, maar omdat de renner van Arkéa Samsic voor Bonnamour eindigde, ging de eindzege dus naar Barguil.