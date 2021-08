Ajax pakt uit met opvallend Bob Marley-shirt, dat meteen uitverkoopt

Het zwarte shirt, broek en kousen dragen de kleuraccenten van de Rastafari-gemeenschap (groen-geel-rood), op de achterkant van het shirt is er een subtiele verwijzing naar het liedje: 3 kleine vogeltjes op de Amsterdamse Andreaskruisen, legt Ajax uit.

Het gemeenschappelijke verhaal van Ajax, Bob Marley en Three Little Birds gaat terug tot augustus 2008 en het vriendschappelijke duel in Wales tegen Cardiff City.

Na afloop moesten de Ajax-fans wat langer in het vak blijven. Om de Nederlandse fans te vermaken, speelde de stadion-dj nog wat liedjes. Een van die liedjes was Three Little Birds. De rest is geschiedenis. Het liedje groeide uit tot een symbool van hoop, fans zingen het ongeacht de stand in een match.