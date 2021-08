Zilverenmedaillewinnaar van Tokio is eerste leider in Ronde van Noorwegen

In de 1e rit van Egersund naar Sokndal kwam het er voor de renners met klassementsambities op aan om alert te zijn, want met de slotklim naar Kroheia - 4,7 km aan 5,7% - kon er mogelijk al meteen een zaakje gedaan worden met het oog op de eindzege.

De jonge Belg Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise) nestelde zich in de vlucht van de dag, maar werd samen met zijn kompanen opgeraapt voor het ingaan van de slotklim.

Daar was het George Bennett die het vuur aan de lont stak. Slechts een handvol renners kon reageren op de prik van de Nieuw-Zeelander. In de slotkilometer stak de Nederlander Ide Schelling zijn hand uit naar de zege, maar Ethan Hayter bleek over het sterkste eindschot te beschikken.

Hayter, die op de voorbije Olympische Spelen nog zilver behaalde in de ploegkoers, is zo de eerste leider in de Ronde van Noorwegen. De Brit van Ineos heeft een kleine voorsprong op Ide Schelling.