Wordt Cypriotische hitte grootste tegenstander van Antwerp? "Zal puffen worden"

"Het is hier nu 37°C op het warmste moment van de dag", deelt man ter plaatse in Cyprus, Bert Sterckx. "Blijkbaar was het hier twee weken geleden 10 graden warmer. Vandaag is het voor de Cyprioten eigenlijk een normale zomerdag."



Een normale zomerdag voor de inwoners, een uitdaging voor al wie een topsport beoefent. De wedstrijd tussen Omonia Nicosia en Antwerp is met een uurtje uitgesteld naar 20 uur lokale tijd, 19 uur in België. Zal dat de omstandigheden verbeteren?





"Gisterenavond waren we rond die tijd in het stadion en ik had de indruk dat het doenbaar was. Het is geen vochtige warmte zoals in Tokio waar je van zweet als je nog maar stilzit. Als je een inspanning doet, zal het wel puffen worden."



Antwerp nam zijn voorzorgsmaatregelen. Met behulp van koelvesten houden de spelers hun lichaamstemperatuur zo laag mogelijk tijdens trainingen. Die kunnen ze uiteraard niet dragen tijdens de wedstrijd, al zal dat niet nodig zijn. "De warmte zal wel een rol spelen, maar het is zeker verantwoord op te spelen", besluit Sterckx.