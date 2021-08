Perbet maakt faam meteen waar: hattrick bij 1e (cup)match voor RFC Luik

Perbet was topschutter in ons land voor Bergen (2012) en Charleroi (2016) en maakte ook goals voor Lokeren, Villarreal, AA Gent, Kortrijk en OHL. Traditieclub Luik is de 15e club uit zijn carrière. En hij zette ook daar zijn bijnaam "Perbut" kracht bij.



Luik speelde op het veld van derdenationaler Tamines. Na 34 minuten opende hij de score, in de 41e minuut kwam daar een penaltygoal bij, 4 minuten na de rust was zijn hattrick compleet.

Het was dan ook een glunderde Perbet die een clubinterview weggaf: "Voor een aanvaller zijn de eerste wedstrijd en het eerste doelpunt altijd belangrijk. Met de hulp van mijn ploegmaats kon ik er meteen 3 maken."

"Als je ziet hoe zij me voor de goal zetten, was het bijna makkelijk voor mij om te scoren. Ik heb hen allemaal bedankt."

Olympic is komende zondag alvast gewaarschuwd. Daarmee keert Perbet terug naar Charleroi, de stad waar hij indruk maakte bij Sporting. "Bij 3 verschillende passages. Er zit voor altijd een stukje Carolo in mij. Maar die gevoelens moet ik voor die bekermatch opzijzetten.""