Pedro van AS Roma naar aartsrivaal Lazio: "Waar hij uitbolt, laat Rome koud"

Het is van doelman Astutillo Malgioglio geleden dat er nog een speler de gevoelige overstap van de ene naar de andere kant van Rome maakte. 36 jaar na Malgioglio waagt ook Pedro zich aan diezelfde verhuis. Hij gaat transfervrij over van AS Roma naar Lazio.

"Deze transfer verhit de gemoederen in Rome niet", vertelt Serie A-watcher Filip Joos. "Pedro was komen uitbollen in Rome. Of hij dat nu bij AS of Lazio doet, zal de supporters daar een worst wezen. Ze zullen misschien eens iets harder fluiten tijdens de derby."