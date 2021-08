Oude Dame tegen "het nieuwe Genk", of gaat Mourinho met scudetto aan de haal?

Juventus: Kan Allegri Oude Dame uit rusthuis ontslaan?

"De Oude Dame is met de terugkomst van Massimiliano Allegri weer torenhoog favoriet. Ook al hebben ze voor het eerst in 35 jaar slechts twee versterkingen gehaald: Jonkie Kaio Jorge (19 jaar) en EK-revelatie en topaankoop Manuel Locatelli."

Inter Milaan: het Italiaanse Genk geworden

Juventus zag Inter Milaan vorig seizoen "hun" troon bestijgen. Maar de Italiaanse regeerperiode van Barella en co lijkt alvast geen lang leven beschoren. "De leegloop bij de Nerazzurri is dramatisch", stelt Joos vast.

AC Milan: "Hopen op blessureloze Ibrahimovic"

"De kern is versterkt, maar ze moeten vooral hopen op een Ibrahimovic die iets minder geblesseerd is dit seizoen. Als je de Zweedse doelpuntenmachine en Olivier Giroud samen kan uitspelen in de spits, begin je met een 1-0-voorsprong."

AS Roma: de transferkoningen met keizer Mourinho

De laatste keer dat José Mourinho in Italië terechtkwam, won hij met Inter de titel en de Champions League, maar de verwachtingen in Rome zijn niet zo hooggespannen als toen.





"Bij AS Roma beseffen ze wel dat het nu haast onmogelijk is om meteen prijzen te pakken. Maar ze zijn dolgelukkig dat the special one er is. AS Roma en Mourinho hebben elkaar op het ideale snijpunt gevonden."

"Hij is ook meteen goed in de Romeinse realiteit gekropen. Hij belt zelf spelers op, hij mekkert niet omdat de transfer van Xhaka niet gelukt is en hij weet het Italiaanse publiek goed te bespelen met een gulle lach en etentjes in dé hotspots van de stad."