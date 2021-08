Mogelijk Antwerp Giants-Bergen in Europe Cup, ook Belgisch duel bij vrouwen

De Antwerp Giants waren reekshoofd en kregen bij de loting een plekje in groep F, met Sporting (Por) en Ionikos (Gri). De 3e tegenstander in de poule wordt de verliezer van het duel in de kwartfinales van de kwalificaties tussen Bergen en het Nederlandse Leiden.



Als Bergen in de halve finales van de kwalificaties sneuvelt, komt het terecht in een poule met Basaksehir (Tur), het Montenegrijnse Mornar Bar en een qualifier.

Strandt Bergen in de laatste voorronde, dan wacht in de poulefase Peristeri (Gri), Craisheim (Dui) en een team dat wordt opgevist uit de voorronde van de Champions League.