Marith Vanhove pakt brons in achtervolging op EK baanwielrennen voor junioren

Marith Vanhove zette in de kwalificaties de 4e tijd neer. In de strijd om het brons was ze een maatje te groot voor de Duitse Franzi Arendt. Vanhove zette Arendt meteen onder druk, maar de Duitse reageerde gevat. Zo moest Vanhove nog alles uit de kast halen om brons te pakken.



Voor de 18-jarige Vanhove, vorig jaar op het EK goed voor twee gouden plakken, is het de tweede medaille op dit EK. Op de eerste dag won ze ook al zilver in de scratch. Gisteren pakte belofte Tuur Dens zilver op de scratch.

Het goud in de achtervolging bij de junioren was voor de amper 16-jarige Zoe Bäckstedt. De dochter van voormalig Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, verdedigt de kleuren van Groot-Brittannië, het land van haar moeder, ex-renster Megan Hughes.