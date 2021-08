Kunstschaatsster Loena Hendrickx en coach gaan in goede verstandhouding uit elkaar

Loena Hendrickx, de verrassende nummer vijf van het wereldkampioenschap van maart in Stockholm, wisselt in de aanloop naar de Olympische Winterspelen van coach. Haar broer Jorik Hendrickx zal de plaats van Carine Herrygers als hoofdcoach innemen.



Nadat hij zijn eigen loopbaan als schaatser had afgesloten, was Jorik Hendrickx al nauw betrokken bij de begeleiding. Zo was hij in Stockholm ook de voornaamste begeleider van zijn zus. Deze zomer trainde Loena Hendrickx ook al in Courchevel bij de befaamde Russische coach Alexej Mishin.