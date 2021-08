Kortrijk ontgoocheld over anti-Waalse spreekkoren: "We dulden dit niet"

KV Kortrijk ontving woensdag een boete van 2.500 euro met uitstel, omdat enkele supporters tijdens de wedstrijd tegen Seraing "Les Wallons c'est du caca" hadden gezongen. Het duurde slechts kort en het groepje supporters was klein, maar toch pikte de match delegate het op.



"Deze houding staat haaks op de campagne "Positief Supporteren" die we al 3 seizoenen organiseren", zegt KV Kokrtrijk. De club is naar eigen zeggen enorm ontgoocheld over deze sanctie, de eerste opgelegd door de nieuwe opgerichte racisme- en discriminatiekamer.



"Omdat er nog steeds enkelingen zijn die het credo van positief supporteren niet volgen. Het komt hard aan dat uitgerekend onze club wordt beboet, omdat wij voortdurende inspanningen doen om dergelijke ontoelaatbare gezangen te vermijden", klinkt het.



Een van de aanstokers werd na de match geïdentificeerd en uitgenodigd op de club voor een constructief gesprek. "Supporters moeten beseffen dat de racisme- en discriminatiekamer straffen kan opleggen die gaan tot het spelen van wedstrijden met gesloten deuren op neutraal terrein en zelfs tot een permanente schorsing."



KV Kortrijk veroordeelt het incident, ook op vraag van de discriminatiekamer. Die vroeg een sterk signaal naar de supporters uit te sturen. "Wij verwerpen elke vorm van negativiteit ten opzichte van andere clubs en willen de focus volledig leggen op het steunen van het eigen team", aldus KVK.



"Daarom zullen wij onze campagne "Positief Supporteren" nog voort uitwerken en uitbreiden met diverse initiatieven. Wij plannen in het komende seizoen nog extra acties uit te rollen om dergelijke incidenten op termijn te bannen uit ons Guldenstadion en andere voetbalstadions."