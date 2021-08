In het buitenland een topsport: waar blijven de Belgische strandvoetballers?

"We zijn momenteel aan het werken aan een plan om de sport ook in ons land te professionaliseren. De insteek is om enerzijds nieuwe mensen te bereiken door futsal en beach soccer te promoten." "Anderzijds wordt het ook aangeraden om tijdens de opleiding van jonge voetballers op verschillende ondergronden te spelen en te trainen", gaat Leroy voort. "De combinatie van het gras, zand en de zaal maakt dat spelers completer worden."

"Landen zoals Portugal, Brazilië en Spanje investeren in een nationale ploeg met spelers die effectief in een competitie spelen", weet Manu Leroy. "Zij zijn dus geen profvoetballers die even op het zand gaan spelen."

Beach soccer was lang een hype, maar is nu een volwaardige sport. Op het WK geven de toplanden het beste van zichzelf om de prestigieuze wereldtitel te grijpen.

De infrastructuur - zandvelden in Tubeke - is al aanwezig. "Nu is het zaak om een structuur neer te zetten met een bondscoach, manager en staf. De nationale strandvoetbalploeg moet zich op termijn professioneel kunnen voorbereiden op kwalificatiewedstrijden en toernooien," besluit Leroy.

"We hopen begin januari van start te gaan met ons project. Tegen 2026 willen we aanwezig zijn op een groot toernooi, dus we hebben wel wat tijd om aan onze weg naar boven te timmeren. Er is al een zekere basis, daar hopen we op voort te bouwen."

Zorgen Pro League-clubs voor duwtje in de rug?

Op dit moment is er geen volwaardige Belgische competitie in het strandvoetbal. Dat weet ook Anaelle Wiard, ex-Red Flame en lid van Beach Soccer Belgium. "Het is ons doel om - samen met de Belgische voetbalbond - een competitie op poten te zetten." Beach Soccer Belgium wil daarom de handen in elkaar slaan met de Belgische (prof)clubs. "We sporen ze aan om terreinen te voorzien en jeugd te laten proeven van het beach soccer, want op dit moment zijn er niet veel ploegen in België. Bij de vrouwen slechts één, bij de mannen tellen we elke zomer een 15 à 20-tal ploegen." "De meerderheid van de ploegen die in de zomermaanden deelnemen aan competities, zijn groepjes vrienden. Er zijn slechts een viertal ploegen die echt deel uitmaken van een club en geregeld trainen. Dat cijfer willen we drastisch verhogen."

Het strandvoetbal heeft nood aan een professionele basis. "Het zou mooi zijn dat clubs uit de Jupiler Pro League met een eigen ploeg starten", vindt Wiard. "Maar ook provinciale clubs willen we aansporen om de sprong te wagen in het beach soccer."



Op de vraag of er wel genoeg talent rondloopt in België, is Wiard duidelijk. "In juli was er de Euro Winners Cup, waar maar liefst vijf Belgische ploegen aan de aftrap stonden."



Die ploegen bestonden niet uitsluitend uit Belgen, onze landgenoten deelden het veld met Portugezen en Brazilianen. "Dat kan uiteraard niet op een WK beach soccer."



Wiard gelooft in het project: "Er is zeker een basis om België naar het hoogste niveau in het beach soccer te brengen. Zeker bij de vrouwen, waar het niveau op internationaal vlak niet geweldig hoog ligt. Bij de mannen wordt het iets moeilijker, omdat de top rijkelijk gevuld is."