Handballers treffen Luxemburg (EK-barrage) en Turkije, Griekenland en Kosovo (WK-voorronde)

De Belgen konden vanwege corona niet deelnemen aan de afgelopen EK-kwalificatieronde en waren dus veroordeeld tot barrages om zich in de hoofdgroep te handhaven.

De Red Wolves treffen Luxemburg, dat eerst thuis mag spelen. De matchen worden ofwel in november ofwel in januari gespeeld. Bij winst behoudt België zijn plaats in de hoofdgroep, die later kwalificatiematchen mogen spelen voor het EK 2024 in Duitsland.

Maar eerst is er nog het WK 2023 waarvoor België zich probeert te plaatsen. "Met Turkije en Griekenland loten we 2 landen waar de Red Wolves in het verleden al meermaals succes tegen hadden", lezen we op de site van de Belgische handbalfederatie.

De 3e tegenstander in de eerste voorronde is Kosovo, waar Bujar Qerimi bondcoach is, de vader van de Belgische ex-international Arber.

De top 2 van de groep plaatst zich voor de volgende voorronde, waarin 12 landen strijden voor 4 WK-tickets.