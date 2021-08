Geen Ironman in Hawaï in oktober, wel volgend jaar in februari

Net als in 2020 zal er dus ook in 2021 geen Ironman plaatsvinden in Hawaï. De editie van vorig jaar werd aanvankelijk nog verplaatst naar februari van dit jaar, maar ook die datum bleek te vroeg te komen.

Het aantal coronabesmettingen op het eiland Kona ligt momenteel op het hoogste punt sinds de uitbraak van de pandemie. "Dit is niet het nieuws dat we graag mededelen, maar de huidige situatie is een te groot risico voor de atleten en voor iedereen die betrokken is bij de organisatie", klinkt het.

De Ironman zou normaal gezien plaatsvinden op 9 oktober. De nieuwe datum voor de bekendste triatlon ter wereld is nu 5 februari 2022.