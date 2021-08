De Verenigde Arabische Emiraten en Tahiti hebben het WK beach soccer in Rusland (19 tot 29 augustus) op gang getrapt. Het werd meteen een aangenaam duel, waarin de Emiraten nog bijna een riante voorsprong uit handen gaven in de laatste minuten, maar het uiteindelijk toch afmaakten in de verlengingen: 4-3. In 2015 en 2017 speelde Tahiti nog de WK-finale.