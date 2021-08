Brian Priske baalt: "Het was niet goed genoeg, vooral dan defensief"

"Ik ben héél ontgoocheld", zegt coach Brian Priske. "Niet alleen in het resultaat, maar zeker ook in de prestatie. Vooral defensief was het niet goed genoeg."

"De 4 tegengoals kwamen er na individuele foutjes, die je op dit niveau niet mag maken."

"De eerste 40 minuten waren nochtans perfect, met een goeie balcirculatie en een paar kansen. Maar dan slikken we voor de rust die tegengoal. Die eerste 10 minuten van de 2e helft waren we niet goed."

Priske beseft dat er veel (oplap)werk is voor de terugmatch, zeker bij teleurstellende debutanten als Engels en Vines. "Absoluut. Er zijn veel nieuwe spelers en een nieuwe staf. Maar dat mag geen excuus zijn. Niet voor mij en ook niet voor de spelers."

"Het wordt moeilijk, maar we hebben een week om ons op de terugmatch voor te bereiden. We moeten positief blijven. Het is nog niet gedaan."

Positief is Priske ook als het over debutant Radja Nainggolan gaat. "Wat hij deed was perfect. Hij was kalm aan de bal, slim ook. Laat ons hopen dat hij zo snel mogelijk klaar is voor 90 minuten."