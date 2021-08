Bolivia wijkt uit naar Paraguay voor Daviscup-duel met België

De Belgische tennissers geven Bolivië partij in Wereldgroep I voor een plaats in de Qualifiers van 2022. Bij verlies moeten ze in de play-offs voor Wereldgroep I aan de slag. De wedstrijden in Paraguay zullen gespeeld worden op gravel.



In maart slaagde het team van kapitein Johan Van Herck er zonder kopman David Goffin nipt niet in om zich voor de Finals in Madrid te plaatsen. Ruben Bemelmans, Kimmer Coppejans, Arthur De Greef, Sander Gillé en Joran Vliegen verloren met 3-2 van Hongarije.