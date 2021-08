Anders Johannessen houdt tweelingbroer Tobias van de zege in Toekomstronde

De Nederlanders en de Noren verdelen voorlopig de buit onder elkaar in de Ronde van de Toekomst. Vandaag was het Anders Halland Johannessen die zijn hartje mocht ophalen in een sprint van een gedecimeerd peloton. Hij was net iets sneller dan zijn tweelingbroer Tobias. Jenno Berckmoes was de beste Belg en is dat nu ook in de stand, op 2'12" van leider Mick van Dijke.