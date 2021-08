Vorig jaar 1, nu al 2: de zeges van Jasper Philipsen in de Vuelta in beeld

In Spanje is het altijd feest. Jasper Philipsen nam al 4 keer deel aan een grote ronde: 2 maal zonder succes in de Tour, maar bij beide deelnames in de Vuelta was het bingo. Vorig seizoen won hij de 15e rit, nu sprintte de Belg al twee keer naar de zege. Bekijk hieronder nog eens de beelden.