Verloofde van Jakobsen blikt terug op emotioneel jaar: "Naar tv kijken durf ik nog niet"

Niemand beleefde de revalidatie van Fabio Jakobsen van dichterbij dan Delore, zijn verloofde. Na zijn ritzege in de Vuelta doet ze het verhaal van de afgelopen 12 maanden. "Fabio is altijd positief gebleven en heeft na die val nooit geklaagd", vertelt ze aan Sporza.

Het verhaal van Fabio Jakobsen leest als een sprookje. Een jaar geleden prees de Nederlander zich gelukkig dat hij er nog was na die ellendige val in Polen. Gisteren werd Jakobsens vechtlust bekroond met een ritzege in de Vuelta.



"Ik moet eerlijk zijn dat ik nog altijd niet naar tv durf te kijken wanneer Fabio sprint", vertelt zijn verloofde Delore. "Toen ik mijn ouders en mijn broertje hoorde juichen, wist ik dat het goed was. Ik snelde naar de tv en keek naar de herhaling." "Fabio had gewonnen, maar ik was vooral heel erg opgelucht dat hij weer zonder kleerscheuren over de finish was gekomen. Of Fabio nu 2e wordt of wint, dat maakt me wat minder uit. Al is een zege natuurlijk heel mooi." Emoties ten huize Delore Jakobsen waren er gisteren zeker. "Maar de meeste emoties had ik eigenlijk 4 weken geleden, toen Fabio op het circuit van Zolder (voor het eerst sinds de val) won in de Ronde van Wallonië." "Fabio was toen in Zolder heel erg opgelucht. "Ik durf het nog en ik kan het nog", zei Fabio geëmotioneerd."



Fabio Jakobsen boekte in de Ronde van Wallonië zijn eerste 2 zeges sinds de val.

"De voorbije 12 maanden waren een rollercoaster"

Delore is al 5 jaar de steun en toeverlaat van Jakobsen. De afgelopen 12 maanden beleefde ze aan de zijde van Fabio een rollercoaster aan emoties.



"Na de val in Polen was ik in eerste instantie heel angstig en verdrietig. Die emoties veranderden in opluchting, toen we wisten dat Fabio geen blijvende fysieke schade zou overhouden."



"Maar die opluchting maakte snel weer plaats voor angst: Hoe zou het leven van Fabio er in de toekomst uitzien en zal hij weer kunnen fietsen?"



Zelf was Jakobsen altijd vastberaden. "Kort na zijn val zei hij dat hij weer renner wou worden en dat hij weer wou sprinten. Wij dachten meteen: "Word maar eerst weer Fabio", zegt Delore.



"Ik heb me het afgelopen jaar ook verbaasd over zijn mentale sterkte. Fabio heeft nooit geklaagd, ook niet na de operaties toen hij telkens veel pijn had. Hij bekeek alles met een positieve mindset: "Ik ben er nog en die operaties zijn nodig om beter te worden", zei Fabio vaak." "Zijn positiviteit straalde uit naar zijn omgeving. Wij waren positief, omdat Fabio positief was. Ik heb superveel bewondering voor zijn mentale sterkte en zijn vechtlust."

Het creatieve huwelijksaanzoek: "Fabio had echt wel hard zijn best gedaan"

Het ongeluk in Polen had uiteindelijk ook nog iets moois in petto. "Toen Fabio een week langer in het ziekenhuis moest blijven, zat hij na te denken over zijn leven en hoe hij zijn toekomst ziet." "Fabio heeft toen beseft dat hij samen met mij oud wil worden. Maar dat heeft hij me toen allemaal niet verteld", lacht Delore.



"Toen we half maart in Calpe waren, wou ik de Ifach beklimmen (de kenmerkende rots voor het strand). Fabio heeft normaal een hekel aan wandelen en klimmen. Maar toen was hij superenthousiast." "Op het moment dat we een foto wilden maken boven op de rots, ging Fabio op zijn knie zitten en vroeg hij me ten huwelijk. Ik had dat totaal niet zien aankomen. Fabio had dat allemaal piekfijn voorbereid." Dat Jakobsen creatief was, bewijst ook de steen op de ring. "Die steen is de diamant die Fabio gekregen heeft na zijn zege in de Scheldeprijs. Hij had dus echt wel hard zijn best gedaan om er een uniek huwelijksaanzoek van te maken!"