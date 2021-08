Van Uytvanck en Minnen sneuvelen meteen in de 1e ronde van WTA Chicago

Van Uytvanck, nochtans eerste reekshoofd op het hardcourt in Illinois, moest in 1 uur en 48 minuten met 7-6 (9/7) en 6-3 het onderspit delven voor de Britse Emma Raducanu (WTA-184).

Kwalificatiespeelster Zanevska maakte het spannender. Pas na 3 uur en 6 minuten moest zij het hoofd buigen voor de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA-131). Het werd 5-7, 6-4 en 7-6 (7/2).



Maandag verloor Ysaline Bonaventure (WTA-128) al met 6-3 en 6-2 van de Amerikaanse Claire Liu (WTA-105). Greet Minnen (WTA-113) is de laatste Belgische in het toernooi. Zij moet om een plaats in de achtste finales voorbij de Russische Anastasia Potapova (WTA-100).





Ook Greet Minnen (WTA-113) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de volgende ronde. De 24-jarige Kempense, zondag nog finaliste op het ITF-toernooi van Landisville (hardcourt/100.000 dollar), verloor haar eerste duel in Chicago na 1 uur en 6 minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-2) van de Duitse Jule Niemeier (WTA-150), die als lucky loser op de hoofdtabel stond.