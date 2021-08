Van der Elst over verdediger Witsel: "Hij heeft de voetbalintelligentie om er te spelen"

Geen rol als controlerende middenvelder voor Axel Witsel gisteren. Wel opnieuw centraal achterin naast de Zwitser Manuel Akanji. Een polyvalentie waar ook tweevoudig Gouden Schoen Franky Van der Elst kan van meespreken. "Er viel Witsel niets te verwijten bij de 3 tegendoelpunten", evalueert de 'Fox' de wedstrijd van gisteren. "Hij was soms wat slordig in de opbouw, maar in de problemen is hij nooit echt gekomen."

Het blijft afwachten of zijn nieuwe positie definitief of tijdelijk is. Franky Van der Elst

"Hij weet natuurlijk wat hij moet doen. Op het veld van Club Brugge (0-3 winst) heeft hij in de Champions League vorig jaar namelijk ook al die rol moeten vertolken."

"Witsel is een slimme speler", gaat Van der Elst verder. "Hij beschikt over voldoende voetbalintelligentie om op die positie te spelen. Alleen is het nu afwachten of zijn nieuwe rol definitief of tijdelijk is. Can en Hummels moeten namelijk nog terugkeren."

Witsel als centrale verdediger naar Qatar 2022?

Met Marco Rose haalde Dortmund dit seizoen een nieuwe trainer. Misschien ziet de 44-jarige Duitser voor Witsel wel echt een toekomst weggelegd als centrale verdediger. "Rose had al laten uitschijnen dat hij middenvelders wil die met hoge intensiteit spelen, dat is Witsel niet echt", legt Van der Elst uit. "De toekomst zal uitwijzen of hij zijn plaats in het elftal verliest of opnieuw naar het middenveld schuift."

Ik denk niet dat Martinez Witsel plots in de verdediging zal zetten. Franky Van der Elst

Ook voor de Rode Duivels kan de nieuwe positie van Witsel mogelijk voor een oplossing zorgen. De verdediging vertoont namelijk steeds meer zwakke plekken. Ziet Van der Elst Witsel als centrale verdediger opereren op het WK in Qatar? "Ik denk dat we eerst naar de jonge mannen moeten kijken. Wat doet Vanheusden bijvoorbeeld in Italië bij Genoa of Bornauw bij zijn nieuwe club Wolfsburg?" "Volgens mij zal Martinez Witsel niet plots in de verdediging zetten. Bij de Rode Duivels zal hij voorlopig wel gewoon op zijn normale positie kunnen spelen."