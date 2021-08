Tessa Wullaert over nieuwe competitie: "Tegenstander sterker? Vooral slimmer"

Anderlecht zette gisteren een eerste stapje richting de poulefase van de Champions League.

Het vrouwenteam van RSCA speelt zaterdag de finale van het minitoernooi. Als het ook die match wint, dan wacht nog een laatste voorronde voor het eigenlijke kampioenenbal.

"De groepsfase is haalbaar, maar veel zal afhangen van onze loting", blijft Tessa Wullaert voorzichtig. "We hebben ook wat tegenslag gehad door blessures, maar als we als groep blijven vechten, dan zijn we tot veel in staat."

Door de Europese actie is de eerste speeldag van RSCA in de Belgische competitie uitgesteld. Volgende week zaterdag pikt Anderlecht de draad op tegen Charleroi in het Lotto Park.

Is paars-wit na het vertrek van Tine De Caigny verzwakt? "Met Ella Van Kerkhoven hebben we hetzelfde type. Onze kern is niet supergroot, maar we zijn zoals elk seizoen de grote favoriet."

"Dan krijg je natuurlijk druk, kijkt men nog meer naar ons en wil de tegenstand nog meer winnen. Het wordt er zeker niet makkelijker op, maar we gaan vol voor de titel."

Wordt dat met de vingers in de neus? "Freewheelend naar een 5e titel op een rij? Neen, dat zeg ik nooit. Vorig seizoen hebben we ook een dipje gehad. Je moet er keihard voor werken."

