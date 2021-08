Standard zet in op futsal: "We zijn een pionier en daar zijn we trots op"

"We hebben onszelf drie jaar gegeven, het doel is om elke wedstrijd te winnen," legde de technische staf uit, bestaande uit operationeel directeur Ingrid Vanherle en ontwikkelingsmanagers Kevin Delathuy en Geoffrey Liurno.

"We hebben onszelf de middelen gegeven met spelers die het Belgische futsal kennen, het is een gok die zij hebben genomen om ons hun vertrouwen te geven. Het team heeft ook een sterke lokale basis, met veel spelers die uit de provincie komen."

Standard is de eerste club uit de Belgische eerste klasse die een eigen futsalteam lanceert, in navolging van enkele van de grootste namen in de sport zoals Barcelona.

"Futsal is belangrijk geworden omdat het moderne voetbal een spel is waarin je sneller moet spelen en ook sneller moet denken", aldus de verantwoordelijken.

"Futsal is een typisch voorbeeld van wat er gebeurt als het spel krap is. Veel professionele spelers zijn uit het futsal gekomen, zoals Neymar."

Naast de lancering van het nieuwe team zal de club extra zaaltrainingen organiseren om de technische vaardigheden van zijn jonge spelers te verbeteren.

Met deze beslissing hoopt de Luikse club navolging te krijgen en andere Pro League clubs in de toekomst te zien volgen: "Wij zijn een pionier in België en daar zijn we erg trots op."